3.74 BYN
2.91 BYN
3.39 BYN
Самбо вне политики: белорусам вернули право выступать под национальным флагом
Когда спортсмен стоит на пьедестале и звучит государственный гимн - момент особый, и многие атлеты идут к этому всю жизнь. Это честь и гордость.
Белорусские самбисты теперь могут выступать на мировых турнирах с национальными символами. Решение исполкома Международной федерации самбо вступает в силу с 1 января.
Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо: "Справедливость для нашего вида спорта восторжествовала, да и в принципе доля справедливости в спорте восторжествовала. Белорусским самбистам есть чем гордиться. Мы достойно выступаем на международных соревнованиях, привозим немало наград. Поэтому спортсмену, поднимающемуся на пьедестал почета, когда в его честь звучит где-то за границей гимн его страны, а на груди есть герб его страны, он испытывает колоссальное чувство гордости и удовлетворенности за проделанную работу. Я думаю, что это позволит нам еще больше добиваться успехов на международной арене".
Напомним, ранее Международная федерация дзюдо также позволила белорусам и россиянам выступать со своими национальными символами.