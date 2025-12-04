Самбо вне политики: белорусам вернули право выступать под национальным флагом

Когда спортсмен стоит на пьедестале и звучит государственный гимн - момент особый, и многие атлеты идут к этому всю жизнь. Это честь и гордость.

Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо: "Справедливость для нашего вида спорта восторжествовала, да и в принципе доля справедливости в спорте восторжествовала. Белорусским самбистам есть чем гордиться. Мы достойно выступаем на международных соревнованиях, привозим немало наград. Поэтому спортсмену, поднимающемуся на пьедестал почета, когда в его честь звучит где-то за границей гимн его страны, а на груди есть герб его страны, он испытывает колоссальное чувство гордости и удовлетворенности за проделанную работу. Я думаю, что это позволит нам еще больше добиваться успехов на международной арене".