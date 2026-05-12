Сборная Беларуси по биатлону после отпуска открыла подготовку к сезону 2026/2027

Один из самых популярных успешных видов спорта суверенной Беларуси - биатлон - официально открывает предсезонную работу на старте нового сезона и всего четырехлетнего олимпийского цикла. Это происходит на фоне рекомендаций Международного олимпийского комитета о справедливом восстановление прав Беларуси на мировой спортивной карте мира. В Кубке мира белорусских звезд уже заждались.

Рекомендации МОК, как бы не противилось скандинавское коррумпированное лобби во главе союза биатлонистов, незамеченными остаться не могут. В сентябре 2026 года состоится конгресс, на котором Беларусь обязаны вернуть в состав участников Кубка мира.

Олег Рыженков, главный тренер сборной Беларуси по биатлону:

"Я думаю, что IBU будет держаться до последнего, это изначально было понятно. МОК никогда не диктовал, скажем, такие условия - вы тех или этих допускаете. Они, наверное, никогда не оказывали особого влияния на отдельные федерации".

Но для белорусских атлетов, которые являются звездами мировой величины, олимпийскими чемпионами и призерами Олимпиады и чемпионата мира, это все - информационный шум. В основе биатлона - каждодневный труд в тишине.

После отпуска вся команда Беларуси втянулась в работу на базовом сборе в Раубичах. Комплекс по своему наполнению для такой работы - один из лучших мире. Прямо сейчас надо восстановить стрелковые навыки и набрать аэробный объем, биатлон не терпит пауз.

В строю и трио белорусских лидеров: Антон и Динара Смольские, Анна Сола, каждый в этом олимпийском цикле смотрит на самые большие вершины. Названные биатлонисты - одногодки, вряд ли хоть одна страна в мире может похвастаться таким урожайным на таланты годом.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону 2018 года:

"Сезон закончился раньше, есть некоторые идеи по новшествам в тренировочном плане, поэтому всего хочется попробовать. Еще этой зимой я продолжала кормить ребенка, сейчас я уже полностью восстановлена, готова по-спортивному, поэтому жду от этого лета хорошей подготовки от себя. Очень хочется уже качественно поработать".