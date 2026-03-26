Сборная Беларуси по футболу под руководством Виктора Гончаренко обыграла Кипр в товарищеском матче

Сборная Беларуси по футболу переиграла команду Кипра со счетом 1:0 в товарищеском матче, который стал первым для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера нацкоманды.

Единственный гол в поединке случился в первом тайме, когда на 25-й минуте встречи забил дебютант сборной 22-летний Иван Тихомиров.

Уже 29 марта национальной сборной предстоит провести второй спарринг против команды Армении.

