Сборная Беларуси по мини-футболу уступила испанцам со счетом 0:2

Национальная сборная Беларуси по мини-футболу в эти дни сражается в элитной групповой стадии чемпионата Европы. Во втором матче этапа команда противостояла семикратным чемпионам Европы и двукратным чемпионам мира - испанцам.

Завершился поединок сборной Беларуси и сборной Испании в рамках групповой стадии чемпионата Европы. Белорусы уступили, но в очень хорошей борьбе, тем более соперник - это семикратный чемпион Европы, то есть эта команда - одна из лучших на континенте

Белорусские болельщики приехали, чтобы поддержать команду в рамках топ-турнира.

УЕФА - организация, крепко стоящая на ногах, которая никогда не занималась дискриминацией. Поэтому белорусы продолжают выступать под своим флагом, слушают гимн перед матчами, вдохновляются на успехи и стараются играть.

Можно отметить, что судейство было неоднозначным.

Впереди заключительный матч группы против Словении. Трибуны будут заполнены до отказа. Сил и энергии должно хватить белорусским футболистам.

Верим в белорусов, переживаем и дальше за команду на чемпионате Европы!