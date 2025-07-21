Сборная Беларуси по пляжному футболу стала лучшей на первом этапе Евролиги в Батуми

Сборная Беларуси по пляжному футболу стала лучшей на первом этапе Евролиги, который прошел в грузинском Батуми. Команда подтвердила статус одной из сильнейших континента, не оставив ни единого шанса соперникам - одержала три победы из трех. Причем сделала это уверенно и красиво.

Позволю себе и немного перефразирую известное выражение, что вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как сборная Беларуси по пляжному футболу громит своих соперников. 12:1 обыграли Турцию, 6:1 - Германию, Чехию - 9:2. За три игры команда Николаса Альварадо отгрузила в ворота соперников 27 мячей, пропустила всего 4. Фантастический уровень.

Это результаты первого этапа Евролиги. Турнир прошел в грузинском Батуми, лучшей командой которого стала Беларусь. А МВП этапа был признан Анатолий Рябко. Кстати, наши парни в двух предыдущих сезонах выигрывали бронзовые награды, а в 2021 году завоевали серебро.

И поддержка нашей команды в Батуми была на уровне - громогласное "Беларусь" было хорошо слышно. Болельщики - неотъемлемая и очень важная часть любой команды.

Второй этап Евролиги пройдет в Италии с 25 по 27 июля

Теперь нашу сборную ждет Италия. Там пройдет второй этап Евролиги. С 25 по 27 июля. Сыграем с дружинами Молдовы и Швейцарии, Латвия же отказалась от участия в матче против нашей сборной.