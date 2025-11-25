Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Сборная Беларуси завоевала 20 медалей на чемпионате Европы по тайскому боксу

Сборной Беларуси по тайскому боксу нет равных на международной арене. Национальная команда минувшей ночью вернулась с чемпионата Европы, который принимали Афины. Белорусские спортсмены завоевали 20 медалей, 10 из которых - высшей пробы.

Помимо этого, белорус Евгений Федоринчик вместе с золотом в весе до 71 кг был признан и лучшим бойцом чемпионата Европы среди более чем 500 атлетов.

Евгений Федоринчик, чемпион Европы по тайскому боксу:

"Я очень долго к этому шел, очень много работал, и я стал чемпионом. Я победил в весе, в котором соревновалось огромное количество мужчин. Я провел больше всего боев, и соперники были очень высокого уровня, поэтому я считаю, что все заслуженно".

Евгений Федоринчик, чемпион Европы по тайскому боксу

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:

"Успешно, конечно. 20 медалей говорят об этом, из них 10 золотых. На чемпионате Европы велась статистика, у белорусской сборной самый большой процент побед. Если не ошибаюсь, из всех боев 79 % у нас победных. Это говорит о качестве подготовки и выступлений и, конечно, о силе команды".

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств

Также сборная Беларуси была признана лучшей мужской командой чемпионата Европы среди более чем 40 стран-участниц.

Разделы:

Спорт

Теги:

боксмедаличемпионат Европы