Сборная Швейцарии переиграла команду Молдовы на старте этапа Евролиги по пляжному футболу

В итальянском городе Кастелламмаре-ди-Стабия начался этап Евролиги по пляжному футболу, сообщает БЕЛТА.

В первом поединке группы В сборная Швейцарии уверенно переиграла команду Молдовы со счетом 5:2. Во втором сегодняшнем матче сборная Беларуси должна была встретиться с командой Латвии, однако соперники решили отказаться от игры, им будет засчитано техническое поражение. Вместо матча подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо проведут полноценную тренировку. Завтра белорусы встретятся с молдавской командой, а 27 июля будут соперничать со швейцарцами. В группе А выступят сборные Чехии, Эстонии, Италии и Дании.

На прошлой неделе белорусская дружина отлично провела свой стартовый этап Евролиги - в Батуми были разгромлены команды Турции (12:1), Германии (6:1) и Чехии (9:2). По итогам турнира на черноморском побережье Грузии один из лидеров белорусской команды Анатолий Рябко был признан лучшим игроком соревнований.