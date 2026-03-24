Селимов: Нужно побеждать, чтобы встать на пьедестал и обозначить в сердце герб страны
Белорусские девушки в спортивной борьбе становятся локомотивом всего олимпийского движения для восстановления истинных ценностей, заложенных в конце XIX века. Это подтверждает выступление белорусок на молодежном чемпионате Европы и победа в общекомандном зачете. Такую же мысль подчеркнул глава Федерации борьбы Алим Селимов.
Он отметил, что после выступления белорусов под флагом и гимном у Международного олимпийского комитета не может возникнуть никаких вопросов. Белорусским спортсменам родной флаг придает дополнительную мотивацию.
"Мы никогда не должны стесняться того, что мы являемся представителями Республики Беларусь. Нам надо гордиться этим, тем более спортсменам, ведь это маленькая дипломатия с нашей стороны. Спортсмены восхваляют свою страну, возвышают ее имя. То, как показывали спортсмены в сердечке герб, это такая хорошая традиция. К этому нужно стремиться. Нужно побеждать, в том числе и для того, чтобы встать на пьедестал и обозначить в сердце герб страны", - отметил Алим Селимов.
Напомним, что молодежная женская сборная Беларуси, выступая под национальным флагом и гимном, стала лучшей командой континента. Впереди ожидается взрослый чемпионат Европы. Решение по возвращению флага и гимна может быть принято в ближайшие дни.