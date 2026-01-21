3.72 BYN
2.90 BYN
3.40 BYN
Семь белорусских спортсменок выступят на зимней Олимпиаде в Италии
Автор:Редакция news.by
Плюс две лицензии: итого 7 белорусских спортсменок отправятся на зимнюю Олимпиаду в Италии. Благодаря перераспределению квот в лыжной акробатике на Игры четырехлетия отправится не только Анна Гуськова, завоевавшая путевку по итогам отборочного цикла, трижды попав в десятку сильнейших на этапах Кубка мира.
Компанию ей составят Анастасия Андриянова и Анна Деруго. Помимо фристайлисток, в Италию отправятся Марина Зуева (конькобежный спорт), фигуристка Виктория Сафонова, горнолыжница Мария Шканова и Анна Королева (лыжные гонки).