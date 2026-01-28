Семь белорусских спортсменов выступят на зимней Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе

Стал известен полный список белорусских и российских спортсменов, которые выступят на зимних Играх в Италии. На зимней Олимпиаде белорусские атлеты будут представлены в нейтральном статусе. В Милан и Кортина-д'Ампеццо отправятся 7 человек, от России - 13.

Отечественная делегация станет самой малочисленной. Не все мировые федерации приняли рекомендации МОК о допуске атлетов двух стран к квалификации на форум как руководство к действию. За конкретным примером далеко ходить не нужно. В IBU сделали все, чтобы среди биатлонистов не оказалось ни белорусов, ни россиян.

Таким образом, в феврале белорусы будут болеть за фигуристку Викторию Сафонову и конькобежку Марину Зуеву. Три фристайлистки имеют лицензии - Анна Гуськова, Анастасия Андриянова и Анна Деруго. Есть квоты у лыжницы Анны Королевой и горнолыжницы Марии Шкановой.

Председатель Белорусской федерации лыжных гонок Александр Гребнев в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказал о подготовке спортсменок: "У Анны Королевой еще ряд стартов для поддержания формы, чтобы она не теряла бдительность. После этого спортсменка приедет в Олимпийскую деревню, уверен, в абсолютно бодром, хорошем, готовом расположении духа. Что касается лыжников-гонщиков, мы всегда исходим исключительно из спортивного принципа, а не каких-то пристрастий: кто лучше, тот и должен ехать - это абсолютно честно и справедливо. И спортсменки, и тренерский штаб с этим согласны, это основа основ. Если мы отойдем от них, то грош нам цена на самом деле. Поэтому было у меня общение и с Аней Мачехиной, и с Аней Королевой, и с тренерским штабом. Это решение было принято в коллективе, и оно абсолютно выверенное и правильное".

Председатель Белорусской федерации лыжных гонок Александр Гребнев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e05caca-2c9b-41db-916f-c705b48edeba/conversions/4f861270-08f3-47fe-a7e2-d30f714b9c14-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e05caca-2c9b-41db-916f-c705b48edeba/conversions/4f861270-08f3-47fe-a7e2-d30f714b9c14-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e05caca-2c9b-41db-916f-c705b48edeba/conversions/4f861270-08f3-47fe-a7e2-d30f714b9c14-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e05caca-2c9b-41db-916f-c705b48edeba/conversions/4f861270-08f3-47fe-a7e2-d30f714b9c14-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусские и российские атлеты не будут задействованы в параде спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады, которая намечена на 6 февраля.