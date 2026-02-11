Шесть причин болеть за "Динамо-Минск", или как Беларусь украсила Матч Звезд в Екатеринбурге

История матча звезд КХЛ длится почти столько, сколько и самой лиге лет. Звездный хоккейный уикенд стал уже неотъемлемой частью и настоящей отдушиной и для игроков, и для болельщиков в разгар регулярного сезона.

И честь принять 16-й по счету Матч Звезд КХЛ выпала новой арене в Екатеринбурге.

Впервые в истории сразу шесть динамовцев представили клуб на Матче Звезд. Под руководством Дмитрия Квартальнова за команду KHL Rus Stars сыграл Вадим Шипачев, для которого это седьмой матч в карьере. Виталий Пинчук, Сэм Энас и Зак Фукале выступали в составе KHL World Stars, а Вадим Мороз вошел в команду KHL U23 Stars.

Кстати, "УГМК Арена" открылась весной 2025 года и является домашней для хоккейного клуба "Автомобилист", за который, кстати, играет нападающий Роман Горбунов. Арена вмещает 12,5 тыс. зрителей, и в тот день она была заполнена до отказа.

Приятно, что сразу шесть динамовцев были на Матче Звезд 2026 года - великолепная пятерка и главный тренер. Кстати, для Дмитрия Квартальнова это уже пятая поездка на Матч Звезд.

Дмитрий Квартальнов, тренер команды KHL RUS Stars, главный тренер ХК "Динамо-Минск":

"Соревновательный момент всегда существует, хочется что-то доказать. И ребята наслаждаются этой атмосферой. Все-таки быть с лучшими - это огромный плюс. Беларусь здесь представлена в хорошем составе. Это работа, наверное, федерации, "Динамо", тех людей, которые делают для хоккея очень много".

Дмитрий Квартальнов стал тренером команды KHL RUS Stars и под его руководством за команду сыграл Вадим Шипачев, для которого звездный уикенд в Екатеринбурге стал уже седьмым в карьере.

Самое большое динамовское представительство в команде KHL World Stars: Виталий Пинчук, Сэм Энас и Зак Фукале.

"Огромное спасибо нашим болельщикам, что голосуют и дают какую-то возможность почувствовать атмосферу. Ожидания только самые позитивные. Я думаю, будет интересный веселый хоккей. Плюс играем против молодых ребят, - обозначил нападающий ХК "Динамо-Минск" Виталий Пинчук. - Мы сейчас с Сэмом говорили, что это будет самый сложный матч. Потому что они будут лететь, забивать, стараться по максимуму. И нужно дать им хороший бой".

Итак, в первом полуфинале команда KHL World Stars с Пинчуком, Энасом и Фукале в составе сыграла против команды KHL U23 Stars. А там воспитанник новополоцкой хоккейной школы Вадим Мороз. В итоге победила молодость со счетом 8:5.

А второй полуфинал выиграла команда Дмитрия Квартальнова вместе с Вадимом Шипачевым. И они со счетом 6:3 переиграли команду Урала. Это значит, что в финале мы увидим Квартальнова и Шипачева против U23 c Вадимом Морозом.