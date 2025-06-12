Шиманович вышла в четвертьфинал турнира WTA-125 в Испании

Теннисистка из Беларуси Ирина Шиманович (160-й номер мирового рейтинга) победила во втором матче на турнире категории WTA-125 в Валенсии (Испания). Призовой фонд турнира составляет 115 тыс. долларов, сообщила БЕЛТА .

12 июня в поединке 1/8 финала белоруска за два часа победила в двух партиях россиянку Алину Чараеву (188) - 6:4, 7:6 (8:6). В первом раунде Ирина Шиманович также в двух сетах уверенно обыграла представительницу Латвии Дарью Семенистую (125) - 6:3, 6:3, а в четвертьфинале будет соперничать с китайской теннисисткой Синью Гао (161).