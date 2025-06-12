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Шиманович вышла в четвертьфинал турнира WTA-125 в Испании
Автор:Редакция news.by
Шиманович вышла в четвертьфинал турнира WTA-125 в Испанииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b619a2a-a0b2-47ea-b2f5-cba31a1d71f9/conversions/afe46817-8e13-4dc7-97a4-8ae59f707ec2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b619a2a-a0b2-47ea-b2f5-cba31a1d71f9/conversions/afe46817-8e13-4dc7-97a4-8ae59f707ec2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b619a2a-a0b2-47ea-b2f5-cba31a1d71f9/conversions/afe46817-8e13-4dc7-97a4-8ae59f707ec2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b619a2a-a0b2-47ea-b2f5-cba31a1d71f9/conversions/afe46817-8e13-4dc7-97a4-8ae59f707ec2-xl-___webp_1920.webp 1920w
Теннисистка из Беларуси Ирина Шиманович (160-й номер мирового рейтинга) победила во втором матче на турнире категории WTA-125 в Валенсии (Испания). Призовой фонд турнира составляет 115 тыс. долларов, сообщила БЕЛТА.
12 июня в поединке 1/8 финала белоруска за два часа победила в двух партиях россиянку Алину Чараеву (188) - 6:4, 7:6 (8:6). В первом раунде Ирина Шиманович также в двух сетах уверенно обыграла представительницу Латвии Дарью Семенистую (125) - 6:3, 6:3, а в четвертьфинале будет соперничать с китайской теннисисткой Синью Гао (161).
Соревнования в Валенсии завершатся 15 июня.