Сильнейший снегопад остановил поединок футболистов минского "Динамо" и гродненского "Немана"

Снегопад так и не дал футболистам минского "Динамо" и гродненского "Немана" завершить поединок 3-го тура, сообщает БЕЛТА.

Матч футболистов минского "Динамо" и "Немана" перенесен

Лучшие команды прошлого сезона провели на поле столичного "Динамо" всего около четверти часа, после чего арбитры приостановили игру на 20 минут. Однако затем после совещания с представителями команд было принято решение не доигрывать матч сегодня. Время доигровки будет объявлено позже.

Также сегодня футболисты "Молодечно" уступили у себя дома борисовскому БАТЭ - 0:1, для которого это вторая победа в нынешнем первенстве. "Витебск" добыл первую викторию, переиграв на своем поле новополоцкий "Нафтан" со счетом 2:0. Вчера с таким же результатом дебютант высшей лиги "МЛ Витебск" победил в Бресте местных динамовцев и вышел на первое место, набрав 7 очков. Футболисты "Слуцка" и жодинского "Торпедо-БелАЗа" не выявили победителя - ничья 0:0.