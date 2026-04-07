"СКА-Минск" и "Мешков Брест" поборются за золото в "Финале четырех" гандбольной SEHA-лиги

Сразу 2 белорусских клуба вышли в "Финал четырех" гандбольной SEHA-лиги: "СКА-Минск" и "Мешков Брест". Именно в городе над Бугом пройдут медальные разборки, где белорусские команды точно будут с наградами.

В период политически мотивированных санкций и отстранения белорусского гандбола от международной арены именно SEHA-лига стала главной площадкой для роста и развития отечественных гандболистов. Лучшие клубы Беларуси и России участвуют в этих соревнованиях.

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК "СКА-Минск":

"В эпоху того, как нас отстранили от международных соревнований, это для нас все равно, что европейский кубок, а также новый вызов, потому что игрокам нужна какая-то мотивация, чтобы выигрывать сильных соперников".

Заключительную путевку в "Финал четырех" 5 апреля завоевал минский "СКА", в четвертьфинале одолев могилевский клуб "Машека".

Алексей Васильев, главный тренер ГК "Машека" (Могилев):

"Хочется посмотреть, как ты выглядишь на фоне этих соперников, над чем предстоит работать в дальнейшем".

Международная федерация гандбола допустила до международной арены наши юниорские и молодежные команды. Но даже несмотря на этот факт, SEHA-лига остается в приоритете белорусских дружин.

Андрей Балецкий

Андрей Балецкий, генеральный секретарь Белорусской федерации гандбола:

"На сегодняшний момент есть только письмо, в рамках которого мы можем участвовать в международных соревнованиях по молодежным и юниорским командам. Эти турниры носят товарищеский характер, т. е. они не официальные и проходят под эгидой Европейской либо Международной федерации гандбола, это во-первых. SEHA-лига всегда была значима, даже в досанкционные времена".

Понимают такое отношение к турниру и в руководстве SEHA-лиги, поэтому к каждому "Финалу четырех" идет масштабная подготовка.

Андрей Игнатюк, гендиректор SEHA-League "Дивизион Восток":

"В масштабах двух стран, Беларуси и России, это один из самых интересных и захватывающих турниров. Ждем всех в Бресте 13-14 июня".

В первом полуфинале 13 июня "Мешков Брест" сразится с минским "СКА", а "Зенит" проэкзаменует "Виктор" из Старополя, т. е. минимум серебряные награды турнира уже точно останутся в Беларуси.

Вячеслав Шумак

Вячеслав Шумак, капитан ГК "Мешков Брест":

"Дома всегда легче играть при поддержке своих трибун. Домашние стены помогают, поэтому надеюсь и верю в то, что мы победим".

Уже через 2 месяца в Бресте пройдет "Финал четырех" турнира. 2 белорусские команды - "Мешков Брест" и "СКА-Минск" - будут сражаться за титул чемпионов.