Скорость, адреналин и красивые машины: чемпионат Беларуси по дрифтингу ярко открыл сезон

Чемпионат Беларуси по дрифтингу ярко открыл соревновательный сезон. Первый этап традиционно прошел, как признаются организаторы, на самой роскошной трассе Синеокой.

Скорость, адреналин и красивые машины. 18-19 апреля в Раубичах было очень громко. Мекка зимних видов спорта стала центром притяжения для любителей дрифта. Экстремальный старт сезона был впечатляющим. Зрелищности гонок хоть отбавляй. Главная цель - стать лучшим. Все остальное уходит на второй план. И вылета с трассы здесь боялись только зрители, для гонщиков это стало уже обыденностью. Их хладнокровию можно только позавидовать. Для этих экстремалов скорость стала неотъемлемой частью жизни.

Дмитрий Самошник, дрифт-пилот: "Это самый зрелищный вид спорта. Автоспорт, на мой взгляд, дает очень много эмоций, очень много кайфа. И ради них хочется приезжать, палить резину, делать шоу".

Аркадий Цареградцев, дрифт-пилот: "Дрифт - это самое веселое, что можно делать с автомобилем. Это безусловно так, поэтому я этим и занимаюсь. Мандраж больше не от трассы самой, а от нежелания проиграть кому-то".

Мнения о том, насколько сложная и опасная трасса в Раубичах, разделились. Кто-то из гонщиков был уверен в себе и относил дистанцию в категорию "средней сложности". Кто-то же отмечал резкие повороты и бетонные перекрытия, которые могли сыграть не самую последнюю роль в гонке. Если же судить со стороны, то количество вылетов говорило само за себя.

Технические заминки на эвакуацию вылетевшего автомобиля. Приведение трассы в соревновательный вид. И вновь гонки на выбывание. Это время, которое не наскучит. Организаторы отлично проработали спецэффекты и программу. Все во славу зрелищности.

Наталья Савич, главный судья соревнований: "Вся подготовка занимает дня 3-4 минимум. Самое сложное, наверное, - провести все так, чтобы понравилось зрителям, потому что весь этот процесс довольно трудоемкий. Вылет с трассы - это обычное дело в целом в автоспорте. Все к этому готовы. И мы в том числе, и команда готова, и пилоты знают, что такое может произойти".