"Славия-Мозырь" примет минское "Динамо" в первом туре чемпионата Беларуси по футболу

Центральный матч первого тура чемпионата Беларуси по футболу уже 21 марта примет Мозырь. Местная "Славия" встретится с минским "Динамо".

Год назад дома "орлы" Ивана Биончика разгромили "бело-синих" со счетом 3:0, но затем уступили 1:3 в столице.