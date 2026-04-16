"Славутич" и "Металлург" проведут второй матч финала Кубка Президента

Битва за Кубок Президента по хоккею продолжается. 16 апреля в Смоленске местный "Славутич" и жлобинский "Металлург" проведут второй матч финальной серии.

Хозяева, которые впервые добрались до решающей стадии, в первой игре были сильнее - 3:1 и нацелены закрепить успех. Но едва ли с этим согласятся "сталевары" Дмитрия Саяпина. Их задача - восстановить паритет перед переездом серии в Жлобин.