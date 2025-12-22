3.66 BYN
Смесь тенниса и сквоша: уникальный вид спорта активно набирает популярность в Беларуси
Автор:Редакция news.by
Падел - уникальный вид спорта, сочетающий элементы большого тенниса и сквоша, активно набирает популярность в Беларуси как среди профессиональных теннисистов, так и любителей. Играется он в основном парами на корте. В паделе важны тактика, сила и выносливость.
Прошедший в Минске турнир собрал 28 белорусских мастеров ракетки. Среди них были и те, кто выступает на крупных теннисных турнирах мира.
Падел пользуется большой популярностью среди любителей за возможность играть в команде, что делает этот вид спорта более зрелищным.