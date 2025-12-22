Смесь тенниса и сквоша: уникальный вид спорта активно набирает популярность в Беларуси

Падел - уникальный вид спорта, сочетающий элементы большого тенниса и сквоша, активно набирает популярность в Беларуси как среди профессиональных теннисистов, так и любителей. Играется он в основном парами на корте. В паделе важны тактика, сила и выносливость.

Прошедший в Минске турнир собрал 28 белорусских мастеров ракетки. Среди них были и те, кто выступает на крупных теннисных турнирах мира.