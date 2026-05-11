Смольский о решении МОК: Это было глотком свежего воздуха

Международный олимпийский комитет восстановил на прошлой неделе белорусский спорт в правах, правда, федерации хоккея, легкой атлетики и Международный союз биатлонистов пока этого не сделали.

Лидер нашей сборной по биатлону Антон Смольский убежден, что команда в этом году вернется на мировую арену.

"Для меня это было таким глотком свежего воздуха, и для всех это стало приятным событием, - признается серебряный призер олимпийских игр по биатлону. - Рекомендации МОК - это здорово, тем не менее, мы видим, что в федерации не все выполняют эти рекомендации. Вероятнее всего, у IBU пока до перевыборов президента Международной федерации будет эта позиция. Поменяется ли она после выборов, хочется верить. Но, тем не менее, все сегодня, кто присутствовал на начале нового подготовительного периода, нового олимпийского цикла, не теряют надежды. В том числе и я надеюсь, что в скором времени мы сможем вернуться и показать бой".

Биатлон в мире так устроен, что биатлонисты - это во всех странах представители силовых структур. Поэтому биатлонист не может как частное лицо на Кубок мира податься.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:

"Все команды, все спортсмены других стран открыто показывают, что они в силовых структурах. Кто-то пограничник, кто-то в полиции, кто-то в армии".

9 Мая Антон Смольский провел в Беларуси и отметил День Великой Победы.

"Особенный праздник, - отметил спортсмен. Это еще длится из детства, когда еще, возможно, не понимая сути праздника, ты идешь на парад, смотришь, как идут ветераны, смотришь на технику, на величие нашей армии и отдаешь честь предкам. С каждым годом ты понимаешь, насколько важно это мероприятие, насколько оно многогранно: одновременно и грустно, а с другой стороны, у нас сегодня мирное небо и страна, в которой ты можешь развиваться, расти".

В День Государственных символов Антон Смольский активно участвовал в торжествах и даже пел.