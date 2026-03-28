Смольский: Всегда нужно быть готовым к состязанию и показывать свою силу и мощь

Белорусский биатлон после насыщенного сезона уходит на недолгую паузу. А борьбу за победу в общем зачете Кубка Содружества Антон Смольский намерен продолжить в следующем году.

Капитан команды сегодня дал эксклюзивное интервью "Первому информационному", в котором рассказал, что у него много идей, как улучшить свои результаты и результаты всей команды.

Действительно неожиданно и, к сожалению, несколько раньше завершился для нас международный сезон биатлона. В начале апреля должен был состояться заключительный этап сезона - мурманский Кубок Содружества. Борьба за победу в общем зачете между россиянином Эдуардом Латыповым и белорусом Антоном Смольским. Такая современная классика биатлона. Но, к сожалению, проблемы с трассой в Мурманске, хоть находится стадион за полярным кругом, помешали состояться этому этапу. Решено было завершить сезон.

призер Олимпийских игр по биатлону 2022 года Антон Смольский

К сожалению, Антон Смольский мог побороться в Мурманске за победу и вновь завоевать этот глобус по итогам всего большого, тяжелого, яркого сезона. Но, к сожалению, без борьбы пришлось уступить его Латыпову. Хотя ребята находятся очень близко в общем зачете и, в общем-то, признанные звезды мирового биатлона, сегодня фиксируется завершение сезона. В Раубичах на базе нашей биатлонной команды эксклюзивно для "Первого информационного" серебряный призер Олимпийских игр по биатлону 2022 года Антон Смольский - о том, каким он видит современное мировое состояние.

"Много идей, много направлений, которые я вижу, которые я могу улучшить для того, чтобы выступать еще стабильнее и на высоком уровне. Но то, какой будет дальнейшая подготовка, сложно сказать, потому что не я один принимаю решения. Большое количество людей принимают единое мнение в развитии спорта в стране", - отметил Антон Смольский.

Поскольку биатлон любим белорусскими зрителями, особенно в наших глубинках, мы это прекрасно знаем, поэтому этот сезон, пусть он даже прошел без Олимпийских игр, но подарил массу ярких эмоций белорусам: было несколько стартов, которые получились для нашей команды превосходными.

И, конечно, Раубичи. Особенно домашняя поддержка. Это было круто. Но и другие соревнования. Белорусы всегда были флагманами, причем с первых гонок сезона. Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Антон и Динара Смольские и другие ребята. И, хочется отметить прогресс Александра Голяка, который очень увесисто, серьезно постучался в двери национальной команды. Не только он. Поэтому будущий сезон и весь олимпийский цикл будет интересный. И в этом нас уверяет Антон Смольский.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону - 2022:

"Это спорт, и всякое бывает. И я всегда говорю, когда возникают сложные ситуации, что спорт беспощаден. Казалось бы, приносит много положительного, много крутых эмоций, здоровый образ жизни, много положительных факторов. Но в определенный момент спорт может быть абсолютно беспощадным. Когда у человека что-то не получается, когда конкуренты становятся сильнее, когда много факторов "вопреки", тогда спорт не кажется таким приветливым и сладким. То есть это всегда поле боя, когда нужно быть всегда готовым к состязанию, всегда готовым к мини-сражению для того, чтобы дальше продолжать и показывать свою силу и мощь".