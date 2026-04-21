Соболенко стала обладательницей приза "Спортсменка года"
Арина Соболенко перед стартом теннисного турнира WTA-1000 в столице Испании, который белоруска, к слову, выигрывала трижды, получила приз лучшей "Спортсменки года" по версии Laureus World Sports Awards. Эта премия - одна из самых престижных на планете. В разные годы ее обладательницами становились Серена Уильямс, Симона Байлз, Линдси Вонн. У мужчин были отмечены Лионель Месси, Усэйн Болт, Арман Дюплантис и другие. Напомним, что в минувшем сезоне Соболенко забрала US Open, а также "тысячники" в Майами и Мадриде. А на старте нынешнего соревновательного года Арина оформила "солнечный дубль", став чемпионкой в Майами и Индиан-Уэллсе.
Арина Соболенко, 1-я ракетка мира:
"У меня дрожь после того, как я увидела все эти вдохновляющие истории. Когда смотрела на список победительниц прошлых лет, подумала: невероятно, что мое имя появится рядом с именами этих легенд. У меня нет слов, это потрясающе. Во всех видах спорта есть сильные, влиятельные и вдохновляющие женщины, которые совершают невероятные поступки, поэтому это так много значит. Спасибо академии, команде, моей семье, моему партнеру за то, что подталкивали меня вперед и поддерживали. Без вас я бы не справилась. Здесь так много звезд, это большая честь".
Согласно правилам, шорт-листы формируются на основе голосования более тысячи представителей профильных СМИ из свыше 70 стран, после чего победителей определяет Всемирная спортивная академия "Лориес".
Что касается турнира WTA в Мадриде, то первая ракетка стартовый круг соревнований из-за высокого посева пропустит.