Спортивные страсти: хоккеисты команды Президента второй раз сыграли вничью в матчах РХЛ

В Республиканской хоккейной лиге кипят нешуточные страсти, а результаты поединков в очередной раз подтверждают тот факт, что составы команд подравнялись, а сами хоккеисты предельно заряжены на победу.



Полные трибуны "Олимпик-Арены" 14 февраля стали свидетелями боевой ничьи. Команда Президента Беларуси поделила очки с дружиной столичного региона. Хоккеисты долго время не могли распечатать ворота соперника, первая шайба была заброшена только за 37 секунд до окончания первого периода. Минскую область вперед вывел Сергей Костицин. Во второй 20-минутке хозяевам льда удалось выйти вперед, но гости сравняли счет, забросив практически в раздевалку. Перед вторым перерывом на табло горели 4:4. Еще по разу команды забросили в третьем периоде, а финальная сирена зафиксировала 5:5.

Андрей Антонов, защитник хоккейной команды Президента Беларуси: "Соперник хороший. Хватает бывших мастеров, поэтому все ожидали такой игры плотной и сопротивления. Задача всегда максимальная - побеждать".

Александр Китаров, нападающий хоккейной команды Минской области: "Это похоже, наверное, уже на профессиональный хоккей. Посмотрите на фамилии, которые на спинах. Поэтому у одной и второй команды хватает ребят, которые поиграли на самом высоком уровне. И сейчас, уже отойдя от своей деятельности, поддерживают здесь и радуют болельщиков. Классно, полные трибуны. Так всегда приятно играть".