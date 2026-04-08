Сражение минского "Динамо" и казанского "Ак Барса": что окружает встречу за менее чем сутки до игры

Уже 9 апреля Беларусь вновь покажет высочайший мировой уровень в плане организации хоккейных сражений. Минское "Динамо" после небольшой паузы выйдет на лед с осознанием, что за ними без преувеличения вся страна. Каждый в эти дни понимает, что борьба "зубров" в Кубке Гагарина - что-то большее, чем спорт, ведь команда смогла объединить вокруг себя, показывая искренний хоккей, желание бороться до конца и идти к победе, то, что характерно каждому белорусу.

Соперник непростой - казанский "Ак Барс", но хоккеисты этого клуба будут с огромным волнением выходить на лед "Минск-Арены", ведь трибуны будут сопереживать в едином порыве динамовцам.

Наэлектризованность "Минск-Арены" - сегодня бренд Республики Беларусь. "Динамо" - народная команда и не только из-за безграничной любви наших зрителей. Сила здесь в единстве, и создали все это, что кажется невероятным, белорусы все вместе. Это лучший пример народного единения, где хоккей стал связующим звеном.

Народная команда, ажиотаж вокруг которой сложно сравнить с чем угодно, притягивала на свои трибуны болельщиков. Даже сейчас на матчи против "Ак Барса" одновременно хотели приобрести билеты сразу 20 тыс. человек. Ни одна арена мира сейчас бы не смогла принять у себя всех желающих попасть на матч минского "Динамо".

Некоторые болельщики, особенно те, кто поддерживает клуб с первого сезона, который состоялся в конце нулевых, уже сами по себе популярные люди.

Накануне "динамовцы" провели открытую тренировку для представителей средств массовой информации. Здесь особенное внимание капитану Андрею Стасю, ведь он единственный белорус, который играет с основания Континентальной хоккейной лиги. До невероятного тысячного матча в турнире ему осталось провести всего 2 игры.

Андрей Стась

Андрей Стась, капитан ХК "Динамо-Минск":

"Атмосфера на "Минск-Арене" всегда потрясающая, поэтому с нетерпением ждем матч".

После победы в первом раунде на прошлой неделе на тренировку "Динамо" приехал Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого тепло встретили хоккеисты.

Александр Лукашенко на тренировке "Динамо"

Ситуация напряжена до предела, ведь это лучший сезон в истории минского "Динамо". Чем выше находится команда, тем сложнее удерживать планку. Поддержка в такие минуты нужна и от болельщиков, и от первых лиц. Хоккею в Беларуси уделяется огромное внимание, такие результаты - гордость для всех.

За "Динамо" болеют и обычные зрители, и узнаваемые спортсмены. Даже в плотном международном календаре можно встретить биатлонистов Антона и Динару Смольских с сыном, фристайлистку, олимпийскую чемпионку Анну Гуськову либо главу Белорусской федерации баскетбола Сергея Рутенко, или легенду белорусского футбола Александра Глеба.

"Хочу пожелать минскому "Динамо" яркой, красивой игры и уверенной победы", - отметила биатлонистка сборной Беларуси Анна Макарская.



Даже на фоне громких побед минского "Динамо" не затерялся исторический успех молодежной команды из МХЛ "Динамо-Шинник". Впервые в своей спортивной биографии белорусская команда вышла в четвертьфинал Кубка Харламова, что подчеркивает работу всей вертикали клубной структуры, ведь отлично выпускает кадры и школа "Динамо-Джуниверс". "Шинник" обыграл московских динамовцев в заключительном матче серии, как взрослый коллектив в КХЛ.