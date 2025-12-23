3.66 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Стали известны номинанты на премию НОК Беларуси по итогам 2025 года
Стали известны номинанты на премию Национального олимпийского комитета Беларуси.
Иван Литвинович, Евгений Золотой и Антон Смольский претендуют на звание "Лучший спортсмен".
У девушек отмечены Алина Горносько, Василина Хондошко и Арина Соболенко.
В топ-3 категории "Лучший тренер" вошли Николас Альварадо, Виталий Белый, а также Ольга Власова.
Выступление хоккеистов минского "Динамо", бронзовая награда на чемпионате мира по плаванию Алины Змушко и третье место Татьяны Климович и Елены Фурман на планетарном форуме по академической гребле претендуют на "Прорыв года".
В номинации "Лучшая команда" - сборная страны по пляжному футболу, "Динамо-Минск" и национальная команда по прыжкам на батуте.
Главный спортивный вечер в стране состоится уже 24 декабря. На премии также подведут итоги уходящего года.