Стали известны номинанты на премию НОК Беларуси по итогам 2025 года

Стали известны номинанты на премию Национального олимпийского комитета Беларуси.

Иван Литвинович, Евгений Золотой и Антон Смольский претендуют на звание "Лучший спортсмен".

У девушек отмечены Алина Горносько, Василина Хондошко и Арина Соболенко.

В топ-3 категории "Лучший тренер" вошли Николас Альварадо, Виталий Белый, а также Ольга Власова.

Выступление хоккеистов минского "Динамо", бронзовая награда на чемпионате мира по плаванию Алины Змушко и третье место Татьяны Климович и Елены Фурман на планетарном форуме по академической гребле претендуют на "Прорыв года".

В номинации "Лучшая команда" - сборная страны по пляжному футболу, "Динамо-Минск" и национальная команда по прыжкам на батуте.