Стали известны победители детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой"

Важные шаги на пути к главной спортивной мечте. В столичном РГУОРе стали известны все триумфаторы детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой".

Главный кубок среди девочек до 12 лет подняла команда Молодечненской СДЮШОР "Олимпик-2011". А вот у парней и девушек в возрасте до 15 лет равных не нашлось воспитанникам волейбольного клуба "Минск".

Отметим, республиканский турнир для юных волейболистов - прекрасное подспорье для профессионального развития и возможность попасть на карандаш тренерам главных белорусских команд.

Всего участие в первенстве приняло 96 команд со всех уголков Беларуси. Из них до решающей стадии добрались 52 дружины.