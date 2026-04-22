Сюзанна Володько взяла золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Приятные новости поступают из Батуми, где проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Медальный почин своих коллег по сборной поддержала Сюзанна Володько. Наша спортсменка стала первой в весовой категории до 69 кг.

Второе место заняла россиянка Зарина Гусалова, бронза у Лизы Швайцер из Германии. Накануне призерами континентального форума стали еще три белоруса: Алина Щепанова, Диана Мойсеевич и Егор Попов.

