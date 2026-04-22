Сюзанна Володько взяла золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Автор:Редакция news.by
Приятные новости поступают из Батуми, где проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике.
Медальный почин своих коллег по сборной поддержала Сюзанна Володько. Наша спортсменка стала первой в весовой категории до 69 кг.
Второе место заняла россиянка Зарина Гусалова, бронза у Лизы Швайцер из Германии. Накануне призерами континентального форума стали еще три белоруса: Алина Щепанова, Диана Мойсеевич и Егор Попов.