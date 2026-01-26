Тремя поединками возьмет старт 43-й тур хоккейной Экстралиги 27 января

"Зубры" постараются продлить победную серию, которая на данный момент насчитывает 4 поединка, и приблизиться к лидирующей "Юности". Для этого команде Игоря Руфа необходимо обыграть середняка турнирной таблицы - "Славутич". Стартовое вбрасывание произойдет в 20:10, в прямом эфире матч покажет "Беларусь 5".