Тремя поединками возьмет старт 43-й тур хоккейной Экстралиги 27 января
Автор:Редакция news.by
Тремя поединками - в Бресте, Могилеве и Молодечно - 27 января возьмет старт 43-й тур хоккейной Экстралиги.
"Зубры" постараются продлить победную серию, которая на данный момент насчитывает 4 поединка, и приблизиться к лидирующей "Юности". Для этого команде Игоря Руфа необходимо обыграть середняка турнирной таблицы - "Славутич". Стартовое вбрасывание произойдет в 20:10, в прямом эфире матч покажет "Беларусь 5".
Чуть ранее - в 17:50 - в режиме реального времени смотрите противостояние "Бреста" и "Шахтера". В еще одном поединке игрового дня аутсайдер чемпионата - "Могилев" - примет гродненский "Неман".
До финиша "гладкого" сезона остается 10 туров.