Тренер, психолог и мама в одном лице - как в Витебске растят олимпийских чемпионов

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c02a1ac9-d82e-4241-bbdd-d5d1268a6435/conversions/9f0cddff-8896-4e36-84d5-5e7f4b847782-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c02a1ac9-d82e-4241-bbdd-d5d1268a6435/conversions/9f0cddff-8896-4e36-84d5-5e7f4b847782-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c02a1ac9-d82e-4241-bbdd-d5d1268a6435/conversions/9f0cddff-8896-4e36-84d5-5e7f4b847782-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c02a1ac9-d82e-4241-bbdd-d5d1268a6435/conversions/9f0cddff-8896-4e36-84d5-5e7f4b847782-xl-___webp_1920.webp 1920w

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович в "Актуальном интервью" рассказал, как в Беларуси готовят мировых звезд в этом виде спорта.

"Витебская школа по прыжкам на батуте сама по себе сильная, уже имеет какой-то статус. А во главе ее Власова Ольга Анатольевна, она тренирует всю национальную команду. Она берет спортсменов и готовит. Неважно, какой сам по себе человек, какой спортсмен, она готовит любого спортсмена, готового бороться за медали", - отметил Иван Литвинович.

По словам чемпиона, секрет успеха - в индивидуальном подходе к каждому. "Она знает к каждому подход, на что надавить, как спровоцировать на результат, добавить мотивации. Может включить и маму, и психолога, и жесткого тренера", - добавил он.

Мы тренируемся все вместе, даже с самыми юными ребятами. Они все время смотрят, мы как старшие подсказываем им что-то, наставляем, заставляем что-то пробовать делать. Иван Литвинович

Он подчеркнул, что государство создает все условия для развития. "Государство, Президент, Министерство спорта делают все, чтобы спортсменам было комфортно, - обозначил Иван Литвинович. - Если брать витебскую школу, там очень классно. Особенно когда нам после триумфа Влада Гончарова построили зал с большими потолками, это было нам очень важно. Зал стал просторнее, мы поставили больше батутов, и больше детей смогли тренироваться".