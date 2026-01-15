3.71 BYN
Тренер, психолог и мама в одном лице - как в Витебске растят олимпийских чемпионов
Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович в "Актуальном интервью" рассказал, как в Беларуси готовят мировых звезд в этом виде спорта.
"Витебская школа по прыжкам на батуте сама по себе сильная, уже имеет какой-то статус. А во главе ее Власова Ольга Анатольевна, она тренирует всю национальную команду. Она берет спортсменов и готовит. Неважно, какой сам по себе человек, какой спортсмен, она готовит любого спортсмена, готового бороться за медали", - отметил Иван Литвинович.
По словам чемпиона, секрет успеха - в индивидуальном подходе к каждому. "Она знает к каждому подход, на что надавить, как спровоцировать на результат, добавить мотивации. Может включить и маму, и психолога, и жесткого тренера", - добавил он.
Мы тренируемся все вместе, даже с самыми юными ребятами. Они все время смотрят, мы как старшие подсказываем им что-то, наставляем, заставляем что-то пробовать делать.
Он подчеркнул, что государство создает все условия для развития. "Государство, Президент, Министерство спорта делают все, чтобы спортсменам было комфортно, - обозначил Иван Литвинович. - Если брать витебскую школу, там очень классно. Особенно когда нам после триумфа Влада Гончарова построили зал с большими потолками, это было нам очень важно. Зал стал просторнее, мы поставили больше батутов, и больше детей смогли тренироваться".
Витебская школа прыжков на батуте остается кузницей кадров для национальной сборной. На Олимпийских играх 2024 года Иван Литвинович завоевал золотую медаль, а Виолетта Бордиловская стала серебряным призером.