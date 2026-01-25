Тренировку сборной Беларуси по мини-футболу в Словении посетил Сергей Рутенко

26 января в Любляне сборная Беларуси проведет второй матч финальной стадии чемпионата Европы - 2026 по мини-футболу.

Команда хорошо отработала на тренировочном занятии. После не самого удачного старта и в преддверии поединка с участием семикратных чемпионов Европы нужно было "прощупать" командные взаимодействия, чем сборная и занималась. Свой регламентированный UEFA час она интенсивно отработала с хорошим спортивным вдохновением, понимая, что Беларусь следит за топ-форумом.

На тренировочное занятие пришел легендарный гость Сергей Рутенко. Сейчас он является руководителем белорусского тенниса, а в прошлом Рутенко - самый дорогой гандболист мира и многократный победитель Лиги чемпионов. Сергей Рутенко в качестве игрока сборной Беларуси по гандболу громил словенцев на "Стожице-арене".

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

"Я надеюсь, что дал им мотивацию. Мне хотелось поддержать команду как болельщик, а также как спортсмен. Еще есть все шансы показать свою игру и хороший результат. Можно проиграть по-разному, но когда ты борешься и отдаешь все силы, болельщики это видят и всегда это ценят".

Остаются примерно сутки до второго матча группового этапа для сборной Беларуси против испанцев, многократных чемпионов Европы в XXI веке, одной из сильнейших сборных мира.

26 января следите за матчем Беларусь - Испания. Верим в победу белорусских спортсменов!