Турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач стартовал в Минске

Каждый год организаторы находят оригинальные ходы, чтобы удивить команды. На этот раз за главный приз состязаний поспорят 20 квартетов, в состав которых вошли по одной представительнице из четырех возрастных категорий - дети, преюниорки, юниорки и сениорки. "Гепард", "Ягуар", "Пантера" и "Пума" - выбор названий коллективов неслучаен. Ведь грациозность, пластика и достоинство - все эти качества присутствуют в том числе и в виде спорта.