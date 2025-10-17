3.73 BYN
Турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач стартовал в Минске
В столичном Дворце художественной гимнастики стартовал 21-й Международный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.
Каждый год организаторы находят оригинальные ходы, чтобы удивить команды. На этот раз за главный приз состязаний поспорят 20 квартетов, в состав которых вошли по одной представительнице из четырех возрастных категорий - дети, преюниорки, юниорки и сениорки. "Гепард", "Ягуар", "Пантера" и "Пума" - выбор названий коллективов неслучаен. Ведь грациозность, пластика и достоинство - все эти качества присутствуют в том числе и в виде спорта.
Грации из Беларуси, России и Молдовы в совокупности разыграют 20 комплектов наград. 17 октября стартовало олимпийское многоборье. Медали в самом престижном виде программы будут оспорены 18 октября. А на воскресенье, 19 октября, запланированы финалы в отдельных видах. Вход на трибуны Дворца художественной гимнастики свободный.
Фото pixabay.com