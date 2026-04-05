Турнир по силовым видам спорта прошел в Минске

Богатырская сила и мощь - вот из чего состоят рекорды. В эти выходные спортивный комплекс "Динамо" собрал более 200 спортсменов из разных уголков Беларуси и России, которые соперничали за победу на турнире "Бриллиантовая рысь".

Традиционный старт посвящен Дню единения двух стран. Кульминацией соревнований стало обновление Вячеславом Хоронеко своего же абсолютного - это значит среди всех возрастов - мирового рекорда по поднятию 24-килограммовой гири лежа. Его результат - 205 раз за 5 минут, что на 2 жима больше предыдущего достижения. Это уже 89-й рекорд атлета за последние 35 лет. В планах силача - побить еще одно достижение.