3.74 BYN
2.86 BYN
3.37 BYN
Участники детского турнира по хоккею получили мастер-класс от звездных наставников
Минск принимает международный детский турнир по хоккею "В основании будущего". За главный приз сражаются команды из Беларуси, России, Венгрии и Словакии. Подчеркнем, что это один из первых визитов представителей Западной Европы в Синеокую после введения санкций в отношении наших спортсменов. Накануне участники получили мастер-класс от звездных наставников. Поделиться своим опытом решили прославленные игроки (Костицын и Антоненко), а также главком дружины "Россия 25" (Ротенберг).
Андрей Костицын, замначальника спортивного отдела ХК "Динамо-Минск": "Можно посмотреть, на каком ты уровне находишься, потренироваться с другими ребятами, где-то обменяться опытом, который им пригодится. Я думаю, что это хорошее мероприятие и будет очень важное для самих ребят".
Мастер-класс включал в себя различные элементы и упражнения на технику катания, скорость, дриблинг, точность бросков, а также конкурсы и небольшой показательный матч.