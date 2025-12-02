3.73 BYN
В Беларуси названы победители футбольной премии "Звездный мяч - 2025"
Валерий Громыко признан лучшим футболистом года. Престижную награду за полузащитника сборной Беларуси и казахстанского "Кайрата" получили его родители во время торжественной церемонии закрытия футбольного сезона "Звездный мяч".
Лучшим тренером стал наставник бронзового призера чемпионата "Славии" Иван Биончик. А лучшей футболисткой страны была названа игрок московского "Динамо" Анастасия Шлапакова. Александр Шестюк из "Ислочи" забрал сразу две награды - лучшего бомбардира и нападающего чемпионата.
Руслан Лисакович из "МЛ Витебска" стал лучшим полузащитником, а его гол в ворота "Минска" назвали самым ярким. Павел Павлюченко выиграл в номинациях "Лучший вратарь" и футболист национального чемпионата, а Захар Волков стал лучшим защитником.
Свой "Звездный мяч" получили и представительницы прекрасного пола. Так, Виктория Валюк признана лучшей футболисткой чемпионата.
Виктория Валюк, обладательница титула "Лучшая футболистка чемпионата Беларуси - 2025":
"В первую очередь, хочу сказать спасибо нашим девчонкам по ФК "Минск", нашей команде за этот тяжелый сезон. Не все получилось, но все равно у нас все хорошо, дальше мы будем больше работать. Три награды я не ожидала, конечно, но мне очень приятно. Спасибо всем тем, кто за меня голосовал".
Юрий Малеев стал лучшим тренером среди женских команд. Призы "За волю к победе" и "Справедливой игры" получило минское "Динамо", а их одноклубники из Бреста стали обладателями приза зрительских симпатий как самая посещаемая команда чемпионата.