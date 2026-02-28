В Беларуси прошел мастер-класс от призера чемпионатов Европы по спринтерскому бегу

Как сохранить силу и оставаться победителем - ответы на эти вопросы и не только 27 февраля смогли узнать участники чемпионата Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов. Валерий Жумадилов - серебряный призер континентального первенства в категории мастер в спринтерском беге - раскрыл все секреты спортивного триумфа.

"Сейчас очень популярны марафоны, и на эту тему очень часто люди спорят: насколько вообще это нужно или нет, о дозе нагрузки, которая нужна для здоровья, и где та грань, когда мы можем вместо пользы принести себе вред. И если для обычных людей ты ждешь возраста, и это тебя печалит, то для нас это перспектива".