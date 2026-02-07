3.73 BYN
В Екатеринбурге на Матче звезд КХЛ - 2026 выступают 6 представителей минского "Динамо"
Какая команда станет лучшей на звездном уик-энде КХЛ? Ответ на этот вопрос станет известен 8 февраля, но к заветному трофею точно прикоснется кто-то из представителей минского хоккейного "Динамо", ведь в решающем матче сойдутся команда КХЛ U23 с нашим Вадимом Морозом и дружина российских звезд с Вадимом Шипачевым в ростере и наставником Дмитрием Квартальновым. За ярким событием Континентальной хоккейной лиги в Екатеринбурге следит и съемочная группа "Первого информационного".
Сразу два полуфинала. В каждой команде есть белорусский интерес и есть за кого персонально болеть. Впервые минское "Динамо" отправило на Матч звезд сразу пять игроков, плюс главного тренера.
В первом полуфинале команда КХЛ World Stars с динамовцами Виталием Пинчуком, Сэмом Энасом и Заком Фукале в составе сыграла против команды U23, а там воспитанник новополоцкой хоккейной школы Вадим Мороз. В итоге победила молодость - 8:5 (подробности в видео).