В Екатеринбурге на Матче звезд КХЛ - 2026 выступают 6 представителей минского "Динамо"

Какая команда станет лучшей на звездном уик-энде КХЛ? Ответ на этот вопрос станет известен 8 февраля, но к заветному трофею точно прикоснется кто-то из представителей минского хоккейного "Динамо", ведь в решающем матче сойдутся команда КХЛ U23 с нашим Вадимом Морозом и дружина российских звезд с Вадимом Шипачевым в ростере и наставником Дмитрием Квартальновым. За ярким событием Континентальной хоккейной лиги в Екатеринбурге следит и съемочная группа "Первого информационного".

Сразу два полуфинала. В каждой команде есть белорусский интерес и есть за кого персонально болеть. Впервые минское "Динамо" отправило на Матч звезд сразу пять игроков, плюс главного тренера.