В Минске продолжается турнир "Кубок Будущего" с участием сборных РФ и Беларуси до 18 и 17 лет
Автор:Редакция news.by
Белорусское дерби на "Чижовка-Арене": в Минске продолжаются хоккейные разборки за "Кубок Будущего". Ледовые баталии стартуют 6 февраля в 14:30 противостоянием российских сборных до 18 и 17 лет.
В семь вечера пройдет схватка молодежной команды Беларуси с юниорским составом страны. Оба противостояния в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".
Накануне в рамках первенства завершился турнир в формате три на три. Белорусская молодежка стала второй, уступив золото команде России, составленной из игроков до 18 лет.