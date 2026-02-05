В Минске продолжается турнир "Кубок Будущего" с участием сборных РФ и Беларуси до 18 и 17 лет

Белорусское дерби на "Чижовка-Арене": в Минске продолжаются хоккейные разборки за "Кубок Будущего". Ледовые баталии стартуют 6 февраля в 14:30 противостоянием российских сборных до 18 и 17 лет.

В семь вечера пройдет схватка молодежной команды Беларуси с юниорским составом страны. Оба противостояния в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".