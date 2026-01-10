В Минске стартует финальный раунд Евро-Азиатского Кубка Дружбы

На льду столичной "Чижовка-Арены" стартует финальный раунд международного турнира "Евро-Азиатский Кубок Дружбы".

В международном турнире принимают участие лучшие дружины прошлого сезона двух чемпионатов - Экстралиги и ВХЛ: минская "Юность", "Витебск", "Торпедо-Горький" и воскресенский "Химик".

В полуфинале сразятся "Юность" и "Витебск". "Красно-синие" уверенно возглавляют турнирную таблицу первенства. "Северяне" идут четвертыми, уступая коллективу Сергея Стася 10 баллов. В текущем чемпионате все четыре матча между командами завершились в пользу "минчан".

Первыми на лед выйдут хоккеисты из Нижнего Новгорода и Воскресенска. Полуфинал "Торпедо-Горького" и "Химика" стартует в 14:30. Противостояние "Юности" и "Витебска" начнется в 19:30. В полном объеме и прямом эфире Кубок Дружбы покажет телеканал "Беларусь 5".