В Минске введен в эксплуатацию Центр пляжных видов спорта "Песчаная дюна"

В Беларуси заботятся о здоровье нации. В стране очень развита спортивная инфраструктура. Сделано многое, чтобы с комфортом могли тренироваться и профессионалы, и любители.

У детей должен быть выбор, в какую секцию пойти заниматься. Отныне на спортивной карте Беларуси появился уникальный объект с живописным названием "Песчаная дюна". Центр пляжных видов спорта официально введен в эксплуатацию.

Такой зимы, как сейчас, в Беларуси не было давно: циклон "Фрэнсис-Улли" гарантировал белорусам снега, а крещенские морозы обещают сохранить эти белые горы надолго. Однако 20 января среди сугробов в Минске официально появился уникальный песчаный оазис - Центр пляжных видов спорта.

Сборная Беларуси по пляжному футболу самая титулованная в стране среди игровых командных видов спорта. С мировых состязаний спортсмены всегда возвращаются с медалями. А фурор - второе место на мундиале - случился почти год назад.

Все удивляются: как можно достигать таких вершин, когда в Беларуси нет выхода к морю? Но более грамотный вопрос: как осуществить подготовку к лету зимой без крытого манежа?

"Готовимся индивидуально: бегаем кроссы, работаем в тренажерном зале. Кто-то работает на снегу, кто-то играет в мини-футбол. А дальше уже наша страна отправляет нас на сборы в теплые страны готовиться. В России есть манежи, но, спасибо за это, теперь и у нас есть манеж", - рассказал игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Егор Гордецкий.

"Ждали не до 18 месяцев, а 20 лет: ребята начинали еще на Минском море. Наверное, для них большая радость, что построили такое грандиозное сооружение. Думаю, для молодых ребят, для нового поколения это фантастические условия", - отметил игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Никита Чайковский.

Для пляжных видов спорта не требуется никакой специальной экипировки, для занятий достаточно пары комплектов одежды и мяча, зато необходима инфрастуктура. По всей Беларуси насчитывается 15 площадок для "бич-соккера", но они сезонные. Открытие центра позволит всем представителям пляжных дисциплин вести круглогодичную подготовку.

Михаил Ботников, председатель ассоциации "Федерация пляжного футбола":

"В 2019 году приняли решение обратиться в Министерство спорта и в Национальный олимпийский комитет с тем, чтобы поддержали нашу инициативу по строительству Центра пляжных видов спорта. Поддержали и, самое главное, в короткие сроки этот манеж построили".

"Наконец-то он появился у нас. Это популяризация и развитие пляжного волейбола и, соответственно, для профессиональных спортсменов, детей и любителей это будет просто шикарное место", - уверен игрок сборной Беларуси по пляжному волейболу Павел Петрушко.

Суперобъект разместился на базе СОК "Олимпийский", строительство продолжалось 18 месяцев. Здесь есть 4 раздевалки с душевыми, трибуны на 60 зрителей, тренерская, помещения рефери, конференц-зал, комментаторская, гардероб, кафе и криосауна.

Александр Будько, главный инженер СОК "Олимпийский":

"Мы можем трансформировать и максимально здесь все сделать: четыре площадки для одновременных занятий по пляжному волейболу или одну большую в центре для того, чтобы принимать какой-то финальный матч. Потолки здесь довольно высокие - 14 м".

Всего на площадке находится 1 тыс. 70 т сыпучего материала, этот кварцевый песок добывают в карьере "Ленино" в Добрушском районе. Он средней фракции - вязкий, то есть игрокам бегать по нему сложно. И здесь срабатывает пословица: "Тяжело в учении, легко в бою".

В центре "Песчаная дюна" уже состоялся первый товарищеский матч. Сборная Беларуси обыграла действующих чемпионов страны - клуб "Минск" - 9:3. Сейчас нацкоманда проводит в новом доме первый кэмп к приближающемуся сезону.

"Здесь комфортно, поэтому мы можем тренироваться, подстраиваться под любое время и восстанавливаться. Все здорово", - отметил капитан сборной Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель.

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

"С начала моей работы в качестве главкома сборной Беларуси это действительно было общей мечтой, которая теперь воплощена в реальность. На самом деле этого центра не хватало в нашей инфраструктуре для полного развития пляжного футбола. И сейчас, когда есть объект, у нас есть дом и летом, и зимой. Я уверен, что это даст еще больший толчок развитию вида спорта и позволит сборной работать еще усерднее круглый год".

Услугами центра смогут пользоваться не только профессионалы, но и любители.

