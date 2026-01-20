В Минске введен в эксплуатацию Центр пляжных видов спорта "Песчаная дюна"

В Беларуси заботятся о здоровье нации. В стране очень развита спортивная инфраструктура. Сделано многое, чтобы с комфортом могли тренироваться и профессионалы, и любители.

У детей должен быть выбор, в какую секцию пойти заниматься. Отныне на спортивной карте Беларуси появился уникальный объект с живописным названием "Песчаная дюна". Центр пляжных видов спорта официально введен в эксплуатацию.

Такой зимы, как сейчас, в Беларуси не было давно: циклон "Фрэнсис-Улли" гарантировал белорусам снега, а крещенские морозы обещают сохранить эти белые горы надолго. Однако 20 января среди сугробов в Минске официально появился уникальный песчаный оазис - Центр пляжных видов спорта.

Сборная Беларуси по пляжному футболу самая титулованная в стране среди игровых командных видов спорта. С мировых состязаний спортсмены всегда возвращаются с медалями. А фурор - второе место на мундиале - случился почти год назад.

Все удивляются: как можно достигать таких вершин, когда в Беларуси нет выхода к морю? Но более грамотный вопрос: как осуществить подготовку к лету зимой без крытого манежа?

"Готовимся индивидуально: бегаем кроссы, работаем в тренажерном зале. Кто-то работает на снегу, кто-то играет в мини-футбол. А дальше уже наша страна отправляет нас на сборы в теплые страны готовиться. В России есть манежи, но, спасибо за это, теперь и у нас есть манеж", - рассказал игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Егор Гордецкий.

игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Егор Гордецкий

"Ждали не до 18 месяцев, а 20 лет: ребята начинали еще на Минском море. Наверное, для них большая радость, что построили такое грандиозное сооружение. Думаю, для молодых ребят, для нового поколения это фантастические условия", - отметил игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Никита Чайковский.

игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Никита Чайковский

Для пляжных видов спорта не требуется никакой специальной экипировки, для занятий достаточно пары комплектов одежды и мяча, зато необходима инфрастуктура. По всей Беларуси насчитывается 15 площадок для "бич-соккера", но они сезонные. Открытие центра позволит всем представителям пляжных дисциплин вести круглогодичную подготовку.

Михаил Ботников, председатель ассоциации "Федерация пляжного футбола":

"В 2019 году приняли решение обратиться в Министерство спорта и в Национальный олимпийский комитет с тем, чтобы поддержали нашу инициативу по строительству Центра пляжных видов спорта. Поддержали и, самое главное, в короткие сроки этот манеж построили".

Михаил Ботников, председатель ассоциации "Федерация пляжного футбола"

"Наконец-то он появился у нас. Это популяризация и развитие пляжного волейбола и, соответственно, для профессиональных спортсменов, детей и любителей это будет просто шикарное место", - уверен игрок сборной Беларуси по пляжному волейболу Павел Петрушко.

игрок сборной Беларуси по пляжному волейболу Павел Петрушко

Суперобъект разместился на базе СОК "Олимпийский", строительство продолжалось 18 месяцев. Здесь есть 4 раздевалки с душевыми, трибуны на 60 зрителей, тренерская, помещения рефери, конференц-зал, комментаторская, гардероб, кафе и криосауна.

Александр Будько, главный инженер СОК "Олимпийский":

"Мы можем трансформировать и максимально здесь все сделать: четыре площадки для одновременных занятий по пляжному волейболу или одну большую в центре для того, чтобы принимать какой-то финальный матч. Потолки здесь довольно высокие - 14 м".

Александр Будько, главный инженер СОК "Олимпийский"

Всего на площадке находится 1 тыс. 70 т сыпучего материала, этот кварцевый песок добывают в карьере "Ленино" в Добрушском районе. Он средней фракции - вязкий, то есть игрокам бегать по нему сложно. И здесь срабатывает пословица: "Тяжело в учении, легко в бою".

В центре "Песчаная дюна" уже состоялся первый товарищеский матч. Сборная Беларуси обыграла действующих чемпионов страны - клуб "Минск" - 9:3. Сейчас нацкоманда проводит в новом доме первый кэмп к приближающемуся сезону.

"Здесь комфортно, поэтому мы можем тренироваться, подстраиваться под любое время и восстанавливаться. Все здорово", - отметил капитан сборной Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель.

капитан сборной Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

"С начала моей работы в качестве главкома сборной Беларуси это действительно было общей мечтой, которая теперь воплощена в реальность. На самом деле этого центра не хватало в нашей инфраструктуре для полного развития пляжного футбола. И сейчас, когда есть объект, у нас есть дом и летом, и зимой. Я уверен, что это даст еще больший толчок развитию вида спорта и позволит сборной работать еще усерднее круглый год".

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу