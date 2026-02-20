Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минской области школьники создали целый флот в миниатюре и запустили его на воду

В Слуцке прошел 1-й этап областных соревнований по судомодельному спорту среди молодежи. Талантливые школьники Минской области создали целый флот, но в миниатюре. Для победы в соревнованиях по судомодельному спорту нужно было не только построить модель, но и выполнить с ней сложные виражи в бассейне.

По итогам результатов областных соревнований комплектуется команда на республиканские. Постройка моделей и двигателей способствует развитию трудовых навыков, конструкторской мысли, воспитывает стремление к творчеству и экспериментированию.

Водные соревнования оценивались по нескольким категориям: соответствие чертежам, аккуратность сборки, объем работы и маневрирование модели на водной территории.

