3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
В Минской области школьники создали целый флот в миниатюре и запустили его на воду
Автор:Редакция news.by
В Слуцке прошел 1-й этап областных соревнований по судомодельному спорту среди молодежи. Талантливые школьники Минской области создали целый флот, но в миниатюре. Для победы в соревнованиях по судомодельному спорту нужно было не только построить модель, но и выполнить с ней сложные виражи в бассейне.
По итогам результатов областных соревнований комплектуется команда на республиканские. Постройка моделей и двигателей способствует развитию трудовых навыков, конструкторской мысли, воспитывает стремление к творчеству и экспериментированию.
Водные соревнования оценивались по нескольким категориям: соответствие чертежам, аккуратность сборки, объем работы и маневрирование модели на водной территории.