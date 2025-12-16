В НОК Беларуси представили новый порядок финансирования спортивных федераций и клубов

О новых правилах в жизни белорусского спорта 16 декабря рассказали в Национальном олимпийском комитете. В работе семинара приняли участие заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич, глава НОК Виктор Лукашенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Главной темой обсуждения стал 337-й Указ Президента "Об оказании поддержки спортивным организациям". Долгое время финансовая работа в этой отрасли велась по 191-му указу.

Принципиальное отличие нового документа в том, что федерации и клубы смогут получать государственную субсидию, что является гарантией стабильной работы.

Александр Барауля, замминистра спорта и туризма Беларуси:

"Это прежде всего спортивный календарь с содержанием материально-технической базы, приобретение инвентаря и оборудования, а также зарплата. Эти моменты гарантированы, для всего остального есть механизмы, в том числе небольшие налоговые льготы, которые позволяют клубам и федерациям самостоятельно зарабатывать деньги, привлекать спонсоров и двигаться в этом направлении".

