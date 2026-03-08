3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
В Раубичах 7 марта отгремел праздник - "Минская лыжня" - самые запоминающиеся моменты турнира
Автор:Максим Кембель
Самые запоминающиеся моменты турнира и море положительных эмоций смотрите в видео.
Трасса, развлекательная часть, поддержка на трибунах - все было на высшем уровне. Не подкачали и спортсмены - порадовали классными гонками.
Участники сборной МВД точно порадовали своих болельщиков, заняв 2-е место в турнире команд силовых ведомств и структур. Первыми стала дружина Госпогранкомитета. Министерство обороны в этот раз - с бронзой.
"Минская лыжня" - это праздник весны и спорта. Искренние улыбки и яркие эмоции людей - лучшая награда для организаторов.
Финиш с государственным флагом министра спорта Сергея Ковальчука - в лучших традициях мирового биатлона. Команда ведомства стала лучшей в своей эстафетной гонке.