В Раубичах 7 марта отгремел праздник - "Минская лыжня" - самые запоминающиеся моменты турнира

Самые запоминающиеся моменты турнира и море положительных эмоций смотрите в видео.

Трасса, развлекательная часть, поддержка на трибунах - все было на высшем уровне. Не подкачали и спортсмены - порадовали классными гонками.

Участники сборной МВД точно порадовали своих болельщиков, заняв 2-е место в турнире команд силовых ведомств и структур. Первыми стала дружина Госпогранкомитета. Министерство обороны в этот раз - с бронзой.

"Минская лыжня" - это праздник весны и спорта. Искренние улыбки и яркие эмоции людей - лучшая награда для организаторов.