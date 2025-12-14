3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
В Витебске развивают новый вид адаптивного спорта - футбол на электроколясках
Новый вид адаптивного спорта - футбол на электроколясках - развивают на севере Беларуси. Витебская сборная - первая и пока единственная в Беларуси. Начинания сильных духом спортсменов поддержали на областном уровне.
После победы в конкурсе гражданских инициатив парк сборной пополнился девятью профессиональными электроколясками и специальными мячами. В одной команде могут играть мужчины и женщины разного возраста.
Эдуард Аветисян, председатель Витебской областной организации белорусского общества инвалидов:
"Такой вид спорта должен быть не только профессиональным, но и адаптивным, чтобы любой человек мог прийти и сказать: "Я хочу играть в футбол". И чтобы человек с тяжелой травмой не сидел дома, а мог поиграть в такой максимально активный вид спорта".
В планах проводить в Витебске соревнования разных уровней, чтобы привлекать к жизнеутверждающему движению новых участников.