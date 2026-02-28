В Витебске турнир Special Olympics по водным видам спорта собрал около 80 участников

Они состязались в командном и индивидуальном первенстве. Нововведением старта стал отдельный дивизион для ребят с синдромом Дауна, для которых данные состязания стали отборочными на российскую спартакиаду в Казани.

"Среди участников есть команды, а есть индивидуальные участники - это спортсмены с синдромом Дауна, которые в рамках этих соревнований проходят отборочный тур для участия во Всероссийской спартакиаде - специальной олимпиаде по плаванию, которая пройдет в апреле-мае в городе Казань. Особенность всех в соревнований Special Olympics - это принцип дивизионирования. Мы определяем уровень спортивного мастерства наших участников для того, чтобы объединить их в группы по способностям, в этом и есть специфика наших соревнований".