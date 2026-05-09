В "Забеге отважных" приняли участие порядка 1 тыс. человек
9 мая в минском парке Победы состоялась церемония открытия "Забега отважных", приуроченного ко Дню Победы.
Мероприятие проходит уже в 10-й раз. Зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики Дмитрий Демидик рассказал о целях и задачах проекта.
"Главная цель - почтить память предков, отдавших свои жизни на войне. Мы делаем не просто забег, а забег с препятствиями, чтобы участники могли почувствовать хоть малую, но сложность, которую испытывали деды и прадеды. А задача - привлечь как можно больше народа к занятию спортом и здоровому образу жизни", - ответил на вопрос Дмитрий Демидик.
В 2026 году в "Забеге отважных" принимают участие порядка 1 тыс. человек. Кстати, самому маленькому участнику всего 1,5 года. Он пробежал, конечно, с родителями. А самый возрастной участник - 72-летний мужчина.