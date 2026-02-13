В Жодино прошли соревнования "Жодинская лыжня - 2026" среди работников и руководителей предприятий

Любителей снежных забегов объединила "Жодинская лыжня", за победу боролись 27 команд. Для многих старт стал открытием личных возможностей. Для женщин дистанция была в километр, для мужчин - 2,5 км.

Снежная и морозная зима - прекрасное время для активного отдыха. Во всех районах Минской области организованы лыжные трассы, катки, работают пункты проката.

Так, в Жодино проходят городские соревнования, а в культурной программе - музыкальные и танцевальные перформансы, конкурсы, мастер-классы и фуд-корт.

"Я сам врач-стоматолог, представляю Жодинскую ЦГБ. Молодцы, что собрали нас всех. Снега, как вы знаете, 7-8 лет не было, сегодня первый год как-то повезло. Сейчас собираемся все на лыжах, будем стараться всех обогнать. Атмосфера дружеская, добрая. Все прекрасно", - поделился впечатлениями врач-стоматолог-ортопед Жодинской центральной городской больницы Али Суайдан.

врач-стоматолог-ортопед Жодинской центральной городской больницы Али Суайдан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5825b33f-f620-45f6-83b6-d4d5bdefbe28/conversions/0c43c0cd-01cf-4ccc-a123-cdf91f220b1f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5825b33f-f620-45f6-83b6-d4d5bdefbe28/conversions/0c43c0cd-01cf-4ccc-a123-cdf91f220b1f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5825b33f-f620-45f6-83b6-d4d5bdefbe28/conversions/0c43c0cd-01cf-4ccc-a123-cdf91f220b1f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5825b33f-f620-45f6-83b6-d4d5bdefbe28/conversions/0c43c0cd-01cf-4ccc-a123-cdf91f220b1f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В лыжных гонках принимали участие около 200 человек - это руководители и работники предприятий и организаций города Жодино. Все они любители здорового образа жизни. Победителям и участникам вручили памятные подарки.

Инна Хомич, главный специалист отдела по спорту Жодинского горисполкома:

"Организации получили положение, все начали активно тренироваться. Наше излюбленное место - северный массив водозабора. Трасса там всегда готова и находится в свободном доступе, поэтому любой желающий может прийти сюда как рано утром, так и поздно вечером".

Инна Хомич, главный специалист отдела по спорту Жодинского горисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e48b8f7c-a975-4859-90d1-4c0646bac1e0/conversions/5e4d77c6-edd9-474b-86e9-bf4f58add936-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e48b8f7c-a975-4859-90d1-4c0646bac1e0/conversions/5e4d77c6-edd9-474b-86e9-bf4f58add936-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e48b8f7c-a975-4859-90d1-4c0646bac1e0/conversions/5e4d77c6-edd9-474b-86e9-bf4f58add936-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e48b8f7c-a975-4859-90d1-4c0646bac1e0/conversions/5e4d77c6-edd9-474b-86e9-bf4f58add936-xl-___webp_1920.webp 1920w