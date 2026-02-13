3.72 BYN
В Жодино прошли соревнования "Жодинская лыжня - 2026" среди работников и руководителей предприятий
Любителей снежных забегов объединила "Жодинская лыжня", за победу боролись 27 команд. Для многих старт стал открытием личных возможностей. Для женщин дистанция была в километр, для мужчин - 2,5 км.
Снежная и морозная зима - прекрасное время для активного отдыха. Во всех районах Минской области организованы лыжные трассы, катки, работают пункты проката.
Так, в Жодино проходят городские соревнования, а в культурной программе - музыкальные и танцевальные перформансы, конкурсы, мастер-классы и фуд-корт.
"Я сам врач-стоматолог, представляю Жодинскую ЦГБ. Молодцы, что собрали нас всех. Снега, как вы знаете, 7-8 лет не было, сегодня первый год как-то повезло. Сейчас собираемся все на лыжах, будем стараться всех обогнать. Атмосфера дружеская, добрая. Все прекрасно", - поделился впечатлениями врач-стоматолог-ортопед Жодинской центральной городской больницы Али Суайдан.
В лыжных гонках принимали участие около 200 человек - это руководители и работники предприятий и организаций города Жодино. Все они любители здорового образа жизни. Победителям и участникам вручили памятные подарки.
Инна Хомич, главный специалист отдела по спорту Жодинского горисполкома:
"Организации получили положение, все начали активно тренироваться. Наше излюбленное место - северный массив водозабора. Трасса там всегда готова и находится в свободном доступе, поэтому любой желающий может прийти сюда как рано утром, так и поздно вечером".
Всего в центральном регионе подготовлено 23 лыжные трассы, 13 ледовых катков, 22 хоккейные коробки и 5 тюбинговых площадок. Особой популярностью пользуется новая лыжероллерная трасса в Борисове протяженностью более километра. Также гостей активно принимают спортивные комплексы "Раубичи", "Силичи" и "Логойск".