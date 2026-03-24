Вице-президент НОК: Главное - сражаться, чтобы избавиться от всех ограничений

Национальный олимпийский комитет Беларуси продолжает вести системную работу на поле спортивной дипломатии. Об этом рассказал глава организации Виктор Лукашенко на Генеральной ассамблее, которая была приурочена к 35-летнему юбилею.

22 марта 1991 года НОК начал свою историю. За это время белорусские спортсмены с достоинством отстаивали честь страны на международных аренах. Белорусы выступили на 17 Олимпийских играх - 9 зимних и 8 летних. В копилке 109 медалей главных стартов четырехлетия, из них 22 высшей пробы.

Сейчас, как отмечает руководство организации, важно добиться допуска белорусских атлетов для участия в международных соревнованиях во всех видах спорта.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Еще много работы, есть виды спорта, в которых мы не допущены, а есть те, куда мы допущены частично. Мы сдвинулись с места, молодежь уже выступает с нашей символикой. Самое главное - сражаться для того, чтобы избавиться полностью от всех ограничений".