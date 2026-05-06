ВК "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Беларуси по волейболу

По-прежнему сильнейшие: Солигорский "Шахтер" вот уже 10 лет не отдает звание чемпиона Беларуси по волейболу. И свой юбилейный трофей "горняки" вновь подняли при родных трибунах в финальной серии с принципиальным соперником "Столицей".

Трофей не покидает стены клуба с 2017 года, за это время в финальных поединках "горняки" целых 9 раз противостояли команде из Минска. Действительно, принципиальное соперничество, которое в этом сезоне завершилось в трех матчах, но счет в серии - не показатель игры.

Виктор Бекша, главный тренер ВК "Шахтер" (Солигорск):

"Серия получилась однозначно напряженной, несмотря на счет 3:1 в полуфинале, 3:0 - в финале. Проиграна только одна партия, каждая партия - это напряжение. Браво и "Столице", потому что они действительно бились за каждый мяч и хорошо играли".

Упорство до последней подачи в каждом сете - таким и получился титульный матч в Солигорске. Хозяева взяли вверх в трех партиях, но не обошлось без "валидольных" концовок: 26:24, 25:19, 25:23 - таковы финальные цифры решающего матча. И вновь триумф при родных трибунах.

"Это просто супер, такая поддержка. Замечательно. Конечно же, очень приятно, ведь это чувствуется. И, в принципе, мы играем для болельщиков", - отметил Виктор Бекша.

"Честно, у меня перед игрой, я уже долго играю, мурашки не бегут. А сегодня, когда кричали "Шахтер", я, честно, даже немножко переволновался. Людям - браво, спасибо большое", - поделился доигровщик ВК "Шахтер" (Солигорск) Никита Коновалов.

Серебряные награды забирает "Столица", в активе которой 7 чемпионских титулов.

Олег Михнюк, главный тренер ВК "Столица":

"Переиграли они нас чистотой, технически, откровенно говоря, нам эта серия не удалась. Но сейчас есть время переосмыслить, проанализировать. Хотелось бы извиниться перед нашими настоящими, истинными болельщиками, которые целый год были с нами. Не вышло, скажем так".