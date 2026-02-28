Всебелорусская студенческая лыжня стартовала в Минске: 25 команд борются за победу

Всебелорусская студенческая лыжня стартовала в Минске. Участие принимают студенты со всей Беларуси.

Студенты со всей страны собрались в субботу 28 февраля, чтобы проверить свои навыки в лыжном спорте. Кроме того, группа поддержки пришла поддержать каждую команду: кто-то принес плакаты, кто-то принес бубны, барабаны и кричалки.

Александр Барауля, замминистра спорта Беларуси:

"Во-первых, прекрасная погода, которая благоприятствует проведению соревнований. Здесь участвуют студенты наших белорусских вузов: 25 команд представлено. Лучшие спортсмены, которые были отобраны на финальный этап. И сегодня будут выяснять, кто из них лучше в эстафетной гонке, состоящей из четырех этапов".

В 2026 году появилось новшество - состязание проходило в три этапа: 28 февраля - уже финальный республиканский этап.

"Меня пригласили с университета поучаствовать в таких масштабных соревнованиях. Для меня это не первые соревнования, я участвовал до этого в республиканских соревнованиях в университете. Но тоже решил поучаствовать, проявить свой талант, показать, на что способны ребята с БГУИР, сразиться, посоревноваться, и, конечно, задать боевой командный дух", - рассказал студент БГУИР Анатолий Штундер.

