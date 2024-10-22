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Вспоминаем лучшего голкипера ХХ века Льва Яшина - 22 октября ему исполнилось бы 95 лет
22 октября исполнилось бы 95 лет лучшему вратарю ХХ века Льву Яшину. Его фамилия стала нарицательной, ведь любого мальчишку в любой стране, если он показывает в детстве высокие вратарские навыки, так и называют - Яшин.
Сейчас об этом человеке снимают фильмы, пишут картины, вручают премии его имени и слагают легенды. Но он был обычным скромным и порядочным гражданином большой страны, и стал синонимом вратарского искусства и мастерства.
Нам вообще очень повезло, что мы затронули такую эпоху хотя бы отчасти. Вот представьте, и ведь это было наяву, классик русской и советской поэзии Евгений Евшутенко на 60-летнем юбилее Льва Яшина читал посвященное ему стихотворение "Вратарь выходит из ворот".
Так совпало по годам, но действительно уходила большая эпоха. В 1990 году не стало Льва Яшина, спустя год-другой - большой страны, с которой он прожил все.
Яшин был удостоен звания "Лучший спортсмен года", ему первому среди вратарей вручили награду "Золотой мяч".
Этот момент, когда он скромно взял в руки награду "Золотой мяч", став лучшим игроком мира, можно назвать кульминационным его биографии. Шел 1963 год. Вообще то время - эпоха очередного железного занавеса, но тогдашний спорт был в отличие от современного чист. Если был талант, то он пробивал любые стены. Санкции, репрессии в спорте - такими категориями не мыслили. Лев Яшин стал настоящим дипломатом 1960-х для нашего общего советского государства.
Появился на свет в 1929 году в Москве. Мальчишкой в годы войны трудился на заводе. Так закалялась внутренняя сталь, ставшая фундаментом будущих великих побед. Он и в московском "Динамо" прошел сквозь тернии к звездам. Интересно, что пришел на смену уехавшему в минский "Спартак" Алексею Хомичу, которого знал весь футбольный мир. Узнает вскоре и Яшина.
Лев Яшин стал легендой москвичей, выиграл со сборной СССР Олимпиаду и первый в истории чемпионат Европы. Был главным изгоем после неудачи на чемпионате мира 1962-го, да так, что закончил карьеру. Но остыл и вернулся, и спустя год стал обладателем того "Золотого мяча". Пока никто из вратарей не брал подобную награду.
Кстати, в 1960-е Лев Иванович Яшин постоянно приезжал в Минск в составе московского "Динамо", и даже попал в кадр киноленты "Беларусьфильма", которая вышла в середине десятилетия, и которая называется "Любимая". Уровень обожания Яшина на этих кадрах красноречив.
Льва Яшина не стало в 1990 году, однако его имя в любой стране мира отзывается огромным футбольным авторитетом и восхищением. Яшин - вне времени. Яшин - равно вратарь.
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