Второй тур чемпионата Беларуси по футболу завершится 5 апреля тремя матчами
Автор:Редакция news.by
5 апреля тремя матчами завершается второй тур чемпионата Беларуси по футболу. Программа игрового дня стартует в столице на стадионе по улице Маяковского - "Минск" и "Гомель" начнут противостояние в 13:30, а спустя два часа прозвучит стартовый свисток на городском стадионе в Борисове.
Местный БАТЭ сразится с дебютантом Высшей лиги - "Барановичами". В 17:30 в Могилеве "Днепр", вернувшийся в элиту белорусского футбола, выйдет на поле против бронзового призера прошлого розыгрыша - "Славии". Прямая трансляция на "Беларусь 5".